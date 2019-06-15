MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ataköy Sheraton Otel'de "Muhtarlarla Kahvaltı Programı"nda konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"CHP'nin adayı seçilmiş olsaydı bile nasıl etkin biçimde hizmet edecekti"

31 Mart seçimlerinden birkaç gün sonra yeni bir sistem önermiştim. 30 büyükşehir belediye başkanı seçilsin, seçilenler de alt belediyeleri belirlesin. İlçelerde yeşeren iradenin büyükşehirlere yansımaması pek çok soruna davetiye çıkaracaktır. 39 ilçenin 25’inde Cumhur İttifakı kazandı. Büyükşehiri kaybetmemiz demokrasi açığıdır. CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı seçilmiş olsaydı bile etkin biçimde nasıl hizmet edecekti?

"Muhtarlık demek demokrasiyi diri tutmak demektir"

Bizim değerlendirmelerimizin istismar edenler oldu. Muhtarlıkların kaldırılması hususunda kesinlikle bir görüşümüz yoktur, gerek de yoktur. Muhtarlık demek demokrasiyi diri tutmak demektir.

"ABD, Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynamaktadır"

Türkiye tam bağımsız bire ülkedir. Bu konuda kuşku ve tereddüdü olan varsa ya cahildir ya da işbirlikçidir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye tam bağımsız bir ülkedir. Bu konuda kuşkusu olan varsa ya cahil ya da işbirlikçidir. Kimden hangi silahı alacağımızın kararını yalnızca biz veririz. https://t.co/jV4vmwscOk pic.twitter.com/HlResbD2H5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Haziran 2019

ABD'nin S-400 üzerinden Türkiye'yi ablukaya alma çabası dostane değildir. Bu dil emperyalist ve zorba bir dildir. ABD, Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynamaktadır. Bu mektuba en kararlı cevap, buruşturup iadeli taahhütlü gerisin geriye göndermektir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: ABD'nin S-400 üzerinden Türkiye'yi ablukaya alma çabası dostane ve iyi niyetli bir tavır değildir. https://t.co/jV4vmwscOk pic.twitter.com/qhTGplFHNU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Haziran 2019

"Türkiye diz çökmeyecektir, Türkiye boyun eğmeyecektir"

NATO, ABD'nin arka bahçesi, demir yumruğu, oyuncağı, keyfi olarak 'onu alıp bunu atacağı' küresel bir organizasyon değildir. Eğer böyleyse Türkiye, NATO üyeliği başta olmak üzere tek taraflı işleyen uluslararası nitelikli tüm bağ ve bağlantılarını derhal sorgulamalı, bağımlılık ve tutsaklık yaratan bütün oluşumlarla diyaloğunu kesmelidir. Türkiye diz çökmeyecektir, Türkiye boyun eğmeyecektir. Türkiye hiç kimseye mecbur, hiç kimseye mahkum değildir.

"Türkiye S-400’ü alacak ve konuşlandıracak"

F-35’i vermeyiz diyenler, günü geldiğinde Türk mucizesi ile tanışacaktır. Türkiye, S-400'ü alacak ve konuşlandıracaktır. Bu iş bitmiş, konu kapanmıştır. Gerisini ABD düşünmelidir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye, S-400'ü alacak ve konuşlandıracaktır. Bu iş bitmiş, konu kapanmıştır. Gerisini ABD düşünmelidir.https://t.co/jV4vmwscOk pic.twitter.com/2IAd1V4Cjx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Haziran 2019

"Kürt-Türk arasına nifak sokmaya çalışanlar bozguna uğratılacaktır"

Türkiye'yi bölmeye, kardeş kavgası çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir, bekamız muhafaza edilecektir. Kürt-Türk arasına nifak sokmaya çalışanlar bozguna uğratılacaktır. Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımız, ciğer parelerimizdir.

Kaynak: TRT Haber