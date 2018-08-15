MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yapıyor.

-Ülkemizin çok hedef alındığı, düşmanlıkla eklemlenmiş, siyaset ve ekonomik oyunların vahşileştiği bir dönemden geçiyoruz. AB kaynaklı husumetle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Döviz kurlarını arkasına gizlenip ülkemize kin saçanların oyunlarına sahne oluyoruz. Yaşadıklarımız her yönden ibretliktir, infial vericidir.

-15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün ekonomik ayağını tamamlamak, siyasal sistemi felç etmek için harekete geçenler spekülasyon silahını çekmiştir.

-Türkiye döviz üzerinden kundaklanmak istenmiştir. Buna sessiz kalamayız. Ülkemizin maruz kaldığı tehditleri özet halinde değerlendirip, partimizin tutumunu paylaşacağım.

- Ülkemizin çok açık hedef alındığı, düşmanlıkla eklemlenmiş siyaset ve ekonomik oyunların sertleşip vahşileştiği trajik ve tahripkar bir dönemden geçiyoruz. ABD kaynaklı husumet ve huşunet ablukasıyla karşı karşıya olduğumuzu net olarak görüyoruz.

-Trump müttefiklik hukukunu yok saymıştır. Türkiye olağanüstü bir saldırı altındadır. Trump'ın F-35 savaş uçaklarının teslimatını askıya alan sakat kararının bizim nezdimizde hiçbir kıymeti olmayacaktır

-Ekonomik ablukanın karşısında 81 milyon Türk vatandaşı korkusuzca durmaktadır. ABD yönetimi büyük bir yanlış ve yozlaşmanın ortasındadır.

-Trump ve evanjelist kadrosu döviz üzerinde savaş açtılar. Döviz fiyatlarındaki spekülatif ataklarla Türkiye'yi teslim alacağını sanan komplo, mutlaka bozgun yaşayacaktır.

-Pensilvanya’daki hain iade edilirse papazın da iadesi gündem gelecektir. ABD yönetimi stratejik ortaklığa ihanet etmiş, kendi ayağına kurşun sıkmıştır.

-Trump ve evanjelist kadrosu döviz üzerinde savaş açtılar. ABD Türk milletini ya tanımıyor ya da tanımak istemiyor. Biz kurla kurulmadık dövizle devrilmeyiz.

- Başaramayacaklar, Türk milletini yenemeyecekler.

-ABD menşeli teknoloji ürünlerine ve bazı mallara yönelik boykot kararlarını desteklediğimizi ilan ediyorum

-ABD Başkanı, günlük mesaisinin büyük bir kısmını Twitter başında geçirmekte, abuk subuk mesajlarla insanlığın denge ve düzenini tehlikeye atmaktadır.

-Değil Trump, değil döviz, değil finans lobisi, dünya üzerimize gelse milli ve manevi haklarımızdan bir adım geri atan onlar gibi namerttir.

-Türkiye'den 1 dolarlık alçaklarla intikam alamadılar, işgali başaramadılar. 15 Temmuz'da tepemizden atılan bombalarla, pimi çekilen döviz bombası aynı cani merkezlerden imal edilmiştir. Oyun büyüktür, barbardır, aşağılıktır.

-Döviz çıktıkça ağızlarının suyu akan, başları dönen, içten içe sevinç çığlıkları atan satılmışlar bellidir, bilinmektedir ve bunların niyetleri yüzeye vurmuştur. Gün, birlik olma günüdür. Gün, aynı safta toplanma günüdür.

-Altını kalın olarak çiziyorum ki Türkiye bir ekonomik kriz içinde değildir. Sadece saldırı vardır, düşmanlık had safhadadır.

Ayrıntılar geliyor...