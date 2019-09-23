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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama23 Eylül 2019 Pazartesi 12:27 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 12:44
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mide bulantısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin kaldırıldığı hastanenin önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.
Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayan Yalçın, "Sağlık durumu son derece iyi, şuuru açık" dedi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 23, 2019
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.https://t.co/MEavau1Mzh pic.twitter.com/SJuGdqcPlx
Kaynak: TRT Haber