MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yenilenen İstanbul seçimi ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul'da milli iradenin tercih ve eğiminin ortaya çıktığını söyleyen Bahçeli, "Seçim sonucu üzerinde teferruatlı analiz yapılması, demokrasi ve geleceğimiz açısından mecburidir." dedi.

Türkiye'nin artık esas gündemine dönmesi ve seçim sürecinin kapanması gerektiğini ifade eden Bahçeli, yeni bir erken seçimi açmanın Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülükler arasında olduğunu belirtti.

Bahçeli, "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir. Türkiye'nin artan iç ve dış sorunlarına karşı Yenikapı ruhuyla hareket edeceğimiz, tartışmasız bir gerçektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber