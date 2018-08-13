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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İyi Partili Hayati Arkaz'a davet

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ı partisine davet etti.

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MHP Genel Başkanı Bahçeliden İyi Partili Hayati Arkaza davet

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğine yeniden seçilmeyen İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ı partisine davet etti.

MHP'den yapılan açıklamaya göre MHP Genel Başkanı Bahçeli, bir araya geldiği bazı gazetecilerin, TBMM'deki yemin töreninin ardından kendisinin elini öpen Arkaz'ın İyi Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayı'nda GİK dışında kalmasıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

"İyi Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır" ifadelerini kullanan Bahçeli, Arkaz'ın GİK listesinin dışında bırakıldığını hatırlattı.

Bahçeli, "Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz’ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: MHP Genel Başkanı devlet bahçeli, İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz
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