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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den güvenli bölge açıklaması14 Eylül 2019 Cumartesi 15:37 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:47
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Güvenli bölge kurulursa ne ala, yoksa ABD hala teröristleri koruyorsa Fırat'ın doğusuna Türk milletinin iradesi mührü vurmalıdır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
-HDP milletvekilinin "çatışma sürecek" sözleri Anayasa'ya göre suçtur. Hukuk dahilinde hak ettiği cevabı alınmalıdır.
-Güvenli bölge kurulursa ne ala, yoksa ABD hala teröristleri koruyorsa Fırat'ın doğusuna Türk milletinin iradesi mührü vurmalıdır.
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