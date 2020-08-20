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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Biden'a tepki
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Biden'in açıklamalarıyla ilgili "ABD’nin Başkanlık makamına talip bir siyasetçinin müttefik bir ülke hakkında akla ve hayale sığmayacak değerlendirmelerde bulunması hiçbir şekilde masum ve mazur gösterilemeyecektir." dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 11:03
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