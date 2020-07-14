Haber Giriş: Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ayasofya açıklaması
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde, Ayasofya Camii'mizin ibadete açılmasını bir FETÖ projesi görenlerin, kripto damarın içine gizlenmiş kopuklar olduğunu herkesin bilmesinde yarar vardır" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: MHP Genel Başkanı Bahçeli Ayasofya açıklamasıSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 16:53
Son Haberler
- 17:25
- 16:33
- 17:23
- 16:29
- 16:41
Sıradaki Haber
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 15 Temmuz mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz