MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Fırat'ın doğusuna operasyon

Bahçeli, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyonla ilgili, ABD'nin askerlerini çekme kararı için, şunları söyledi:

"ABD’nin ortaya koymuş olduğu ve çok kişinin beklemediği bir anda Suriye’den askerlerini çekeceğine dair görüşü hem Türkiye’de hem ABD’de daha fazla yankı bulmuştur.

Gerçek sebeplerinin ne olduğunu tam kestirmek, bilmek mümkün değildir. Bunu öğrenebilmek için tek bir yol vardır, ülkeyi yöneten şahsiyetlerin bilgilendirmesi. ABD’nin ani kararının arkasında ne yattığını bilmiyorum ama tahmin etmek de zor değildir.

Türkiye’nin terörle mücadelede çok keskin ve kararlı bir tutumu vardır. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı olarak ortaya konmuştur. Fırat’ın doğusundaki beklenen müdahaleyi de Türk milleti arzulamaktadır. MHP olarak tam desteğimizi sürdürmekteyiz."

Suriye'deki gelişmeler

MHP Genel Başkanı Bahçeli, olası operasyon için, Türkiye'nin Esed rejimi ile diyalog kurmasından yana olmadığını belirterek Türkiye'de zirve yapılması çağrısında bulundu:

"Ben, Esed rejimiyle herhangi bir şart altında Türkiye’nin bir diyalog kurmasından yana değilim. Esed’in tercihine ve iradesine teslim etmek TC için çok büyük kayıp ve ayıp olur. Çok yönlü bir politika takip edilmektedir, bu politika yerindedir. Bu konuyu partizanca yaklaşarak gelişmelerin üstünü örtmek doğru değildir. Türkiye, batı ve doğuyu şekillendirecek bir politika yürütüyor.

Türkiye'nin kanaatinin alınması Ortadoğu'daki Türkiye'nin varlığının ve Ortadoğu'nun yeniden şekillenmesindeki yüksek katkısının da bir işareti olarak kabul edilmelidir. Artık Türkiye kabuğunu yırtmıştır. Güçlü devlet anlayışını artık çok çevrelere kabul ettirmek durumunda olmuştur.

Batıda ve doğuda bu kadar etkin bir konuma gelmişken, çatışmalara son verebilecek diyalogları başkalarının eline de bırakmamak lazımdır. Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin, İstanbul'da veya Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla küresel bir zirve yapılmalı."

Akar-Özel tartışması

Türkiye'nin gündemine oturan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in tartışmasını da değerlendiren Bahçeli, "Hulusi Akar Paşa bayrağımıza sahip çıkmıştır" yorumunu yaptı:

"Türkiye’yi üzen bu tartışma CHP’ye itibar sağlamaz, Özgür Özel’in de siyasi itibarını sıfırlar. Kazanan burada Hulusi Akar paşamız olmuştur. Hulusi Akar paşa bayrağa, silaha sahip çıkmıştır. Kutluyorum kendisini."

Yerel seçimde ittifak

Bahçeli, 31 Mart'taki seçimlerde MHP'nin aday çıkarıp çıkarmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Cumhur İttifakı, önemli ve hayırlı bir ittifaktır, Yenikapı ruhunun devamıdır. 30 büyükşehirde prensip anlaşması sağlandı. Ancak MHP, yerel seçimde belediye meclis üyelikleri ve ilk genel meclis üyelikleri için kendi adayları ile yarışacak."

Kaynak: TRT Haber