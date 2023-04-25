MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye dünya çapında milletler mücadelesinde kendini kanıtlamıştır

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

15 temmuz darbe ve işgal teşebbüsü yönetim sisteminde acilen bir reform yapılmasını zorunlu hale getirdi. İşte böyle bir ortamda 16 Nisan 2017 tarihli halk oylaması ile Cumhurbaşkanlığı sistemini kabul etmiş bu yeni sistem 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir'de "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı mitingde konuşuyor. https://t.co/dmUi3jUVai — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2023

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geçmişten kopmuş değil, bilakis medeniyet mirasımızı çok daha güçlü bir biçimde geleceğe tşıma kararlılığıyla elemlenip birleşti.

Temsilde adalet yönetimde istikrar çok şükür sağlamdı ve sağlam bir zemine ulaştı.

Türkiye eskisinden çok daha müktedir bir seviyeye ulaştı. Cumhuriyetin ilk yüzyılından çıkarılan ders ve sonuçlarla yeni tyüzyılın eşiğinde Türk yüzyılının vizyonu belirlendi yol haritası çizildi.

Hamdolsun dev uyandı ve ayağa kalktı.Türkiye, geriye sarkmayacaktır. Tarihin akışını yedek kulübesinden takip etmeyecektir.



Dünya çapında milletler ve medeniyetler mücadelesinde kendini kanıtlamıştır. Sözü geçen bir ülke mevkiindedir. Ulaşılan sonuç zor da olsa kazanan Türkiye olmuştur.

Küresel siyaset denkleminde ülkemizin ihmal ve inkarı mümkün değildir. Türkiye sözü geçen bir ülkedir.

Ulaştığımız sonuç zor ve zahmetli olsa da kazanan Türk milleti olmuştur.

Soruyorum size yepyeni bir Türkiye zaferine hazır mısınız?

14 Mayıs 2023 tarihinde sandığa gidip varlığınıza geleceğinize sahip çıkacak mısınız?

Sana söz baharlar gelecek diyen zillet ve melanet zihniyetinin vaadettiği karanlık planları, kaosu aynen iade edecek misiniz?

Nevşehir milletvekili adaylarını TBMM'ye gönderecek misiniz?

Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğana oy verecek misiniz?

Aziz Milletim, istiklalimizi müdafa etmek istikbalimizi güvene almak için size sizde. Sıra sizde Nevşehirli kardeşlerim. Türkiye ve Türkiye yüzyılına destek olmak için sıra sizde. terör ittifaklarını sandığa gömmek için sıra sizde. Milli bekamıza , milli haklarımıza arka çıkmak için sıra hepinizde.

Aziz vatqandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım,

Cumhuriyet Halk Parti'sinden İyi Parti'ye, DEVA'dan Gelecek Partisi'ne, HDP'sinden diğer sol bölücü marjinal partilerine kadar alayının amacı parlamenter sistemine geri dönmektir.

İyi Parti Başkanı demişti ki Koalisyon hükümeti faydalıdır. Devletin hafızası gitmiştir. Umudunu koalisyona bağlayan bir siyaset anlayışından hayır gelmez. Ortaklık kuran partiler arasında çekişmlerle ülkemizi kilitleyen hkoalisyon hükümetlerini övmek aymazlıktır. Türkiye ne çekmişsiz bu arızalı kafalardan çekmiştir. Bu sakat mantık sahipleri ülkemizin refah beklentisine uzaktır.

Ülkenin hafıza kaybına uğradığını söyleyenlerin zihniyeti koltuktur.

Başbakan olacağım propagandasıyla FETÖ Projesinin gönüllü temsilcisi olanlar geldiğimiz bu aşamada partilerinde ülkücü bırakmamıştır.

Muhattaplarını uyarıyorum devletin hafızası canlıdır. Devlet nedir bilmeyenler millete bağlılık hissetmeyenler siyasi hayatını çıkarcılıkla örtüştürenler Nevşehir'in yüzüne bakamaz, takdirine layık olamaz.

Biz doğruları söylemekten korkmayacağız, mücadeleden kaçmayacağız.

Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytanlardan olmayacağız.

En acil gündemimiz depremzedelerimizin yaralarını sarmak, evlerini teslim etmektir. İkinci acil gündemimiz ekonomik refahı yükseltmek ve her kesime yaymaktır. Üçüncü gündemimiz terörle mücadeleyi mutlak başarıyla sonuçlandırmaktır. Dördüncü acil gündemimiz yeni demokratik, milletimizin beklentisine uygun anayasayı ülkemize kazandırmaktır. Beşinci gündemimiz her alanda yeni yüzyılın ruhunu kavrayan milli stratetijiyi hedefine ulaştırmaktır. Altıncı gündemimiz de çevremizi barış kuşağına alarak komşularla dostane ilişkiler kurmak, Türk ve İslam dünyasıyla sıkı diyaloglar kurmaktır. Bunu yapabilecek irade Cumhur İtttifakı'ndadır.

Hep birlikte Türkiye inancı ile başaracak olan Cumhur İttifakıdır.

İHA'lara SİHA'lara, Kızılelma'ya, Altay tankımıza , İMECE'ye , doğalgaz rezervimize , Atmaca ve Tayfun füzelerimize seviniyor, helal olsun diyorsunuz söz sizlerle kararı elinizde.

Fetöcüleri, PKK'lıları serbest bırakacağını söyleyen Kılıçdaroğlu ve zillet partilerine haddini bildirmek için aziz milletim sıra sende.

Yapılan köprüleri kötüleyen, ayağa kalkan savunma sanayini çarpıtan tam altın dağıtma vaadini marifet sayan kifayetsizlere meydanın boş olmadığını göstermek için aziz milletim sıra sende.

Teröristlere evet, şehitlerimize hayır diyen şer çetlerini çökertmek için aziz milletim sıra sende.

Gazi Mustafa Kemal'in kemiklerini sızlatanlar için hesap sormak için aziz milletim sıra sende.

Sonuna kadar biriz, sonuna kadar beraberiz, sonuna kadar hep beraber Türkiye'yiz.

Vakit ayrım yapmadan kucaklama vaktidir. Her insanımızı bağrımıza basıyoruz. Ancak bölünme gayretinde olanları da affetmemiz mümkün olmadığuını buradan ilan ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milleti kimliği şehit kanlarıyla kazanılmıştır.

Hayat pahalılığı son bulacaktır, güvence Cumhur İttifakı'dır.

Demokrasinin zillet ittifakının elinde istismar edilmesine izin verilmeyecektir.

Çağrımız bu millet, bu vatan, bu bayrak benim diyen kardeşlerimizedir.

Çağrımız Türkiye sevdalılarınadır.

Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteğinizi bekliyorum.

Şükranımı sunuyorum. Sevg, ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum

Ne mutlu Türküm diyene.