MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma töreninde konuştu.

Bahçeli, Fırat'ın Doğusu operasyonuyla ilgili, "A-B planını öğrenmeye çalışmak tarihi bir hata olur" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini karşılıksız desteklediklerini belirterek, "Herhangi bir pazarlık ve beklenti içinde değiliz" diye konuştu.

Bahçeli, Suriye'de oluşturulacak güvenli bölge ile ilgili şunları söyledi:

"Suriye'de dolaşan ABD'lileri, çuval geçirenleri bir kenara atacaksınız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin dış politikadaki etkilerini de dikkate alarak bir güvenlik koridorunun oluşması için her tarafı karıştıran ABD'yi ikna ederek, tehdit ve tehlikeleri hafifletmek yolu, yadırganacak bir yol olarak düşünülmemelidir."

Kaynak: TRT Haber