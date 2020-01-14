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Bahçeli: Libya'da geçici ateşkesin sürmesi güven vericidir14 Ocak 2020 Salı 10:52 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 11:29
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Libya'da ilan edilen geçici ateşkesin sürmesi huzur ve istikrar açısından güven vericidir." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:
Libya'da ilan edilen geçici ateşkesin sürmesi huzur ve istikrar açısından güven vericidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yürüttüğü diplomasi trafiği memnuniyet vericidir.
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