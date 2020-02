MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'deki alçak saldırı sonrası kurmaylarıyla bir araya geldi.

"Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir"

Saldırıyı değerlendiren Bahçeli, sınır kapılarının açılmasının isabetli bir hamle olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. Gelişmelerin silahlı çatışmadan sıcak savaşa dönüşme konusu Türkiye’nin meselesi olmaktan artık çıkmış, kan döken rejim unsurlarının bulundukları her yerde cezalandırılmaları Türk tarihine ve maşeri vicdana karşı ertelenemez bir sorumluluk halini almıştır."

Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatan Bahçeli, saldırıların bütün NATO üyelerine yapıldığını vurguladı.

"MHP bedeli ne olursa olsun hükümetin yanında"

Devlet Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Suriye hava sahasının Rusya tarafından açılıp açılmaması hükmünü tümden kaybetmiş, artık güç ve zor kullanmak kaçınılmaz bir mecburiyet haline gelmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, hükümetin alacağı siyasi ve askeri her karar, her uygulama, her tasarrufun bedeli ne olursa olsun yanında duracak, destekçisi olacaktır."

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Esed ya pişman olup teslim bayrağını çekecek ya da bombaladığı topraklar ona ve çetesine mezar olacaktır" dedi.