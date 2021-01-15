Türkiye’de aşılama takvimi işliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün aşı olmuş ve "Aşı Olmayı Teşvik Programı"nı başlatmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Meclis'te temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u arayarak aşı olmaya davet etmişti.

Bahçeli: Ben de Covid-19 virüsü aşımı yaptırdım

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den kampanyaya destek geldi. Bahçeli, koronavirüs aşısını oldu ve sosyal medya hesabından enjeksiyon anının fotoğrafını da paylaştı.

Bahçeli paylaşımında , "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Akşener de aşı oldu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın davetine icabet ederek koronavirüs aşısı oldu.

Parti liderlerinin aşı konusunda topluma önayak olması gerektiği inancını taşıdığını belirten Akşener, koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu.

Akşener, "Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum" dedi.