MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Başkanlığı yeni hizmet binasını ziyareti sonrası basın toplantısı düzenledi.

2023 yılı için de Cumhur İttifakı'nın devam edeceğinin sinyalini veren Bahçeli, şöyle konuştu:

"Biz 31 Mart akşamında sonuç ne olursa olsun 2023 yılını Cumhur İttifakı ile kucaklayacak bir zihniyetin temsilcileriyiz.

Ankara tam bağımsızlıktır. HDP ile ittifak kurup, PKK'nın tutsağı yapmaya heveslenenler 31 Mart'ta milli şamarı yiyeceklerdir. Zillet ittifakı teröristlere tepkisizdir. Çünkü zillet, PKK'dan FETÖ'ye kadar Türk ve Türkiye düşmanlarıyla aynı karededir."

Kaynak: AA