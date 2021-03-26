MHP'de A Takımı'na 5 yeni isim
Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda Başkanlık Divanı belli oldu. A takımının 5 yeni ismi ise; İsmail Özdemir, Pelin Yılık, Filiz Kılıç, Taner Osmanağaoğlu Bahadır Bumin Özarslan oldu.
Başkanlık Divanı şöyle:
Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Edip Semih Yalçın;
Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Feti Yıldız;
Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Mustafa Kalaycı;
Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İsmail Faruk Aksu;
Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İsmail Özdemir;
Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Mevlüt Karakaya;
Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Kamil Aydın;
Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İzzet Ulvi Yönter;
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sadir Durmaz;
Aile, Kadın ve Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Pelin Yılık;
Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Yaşar Yıldırım;
Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Filiz Kılıç;
Parti Genel Sekreterliğine İsmet Büyükataman;
İdari, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu, Genel Sekreter Yardımcılığına Tamer Osmanağaoğlu;
Siyasi ve Sosyal İşler İle Protokol İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına ise Bahadır Bumin Özarslan;
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