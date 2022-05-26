Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 19:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MGK'dan terörle mücadele vurgusu
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan MGK toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat sürdü.
Toplatının ardından yapılan açıklama şöyle:
- PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler görüşülmüştür.
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