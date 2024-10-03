Açık 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.10.2024 15:42

MGK toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

MGK toplantısı başladı
[Fotograf: AA]

Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Orta Doğu'da sürekli artan gerilime bağlı olarak Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren konular Beştepe'deki toplantıda masada olacak.

Bölgesel kriz MGK'nın gündeminde

Orta Doğu'daki gelişmeler MGK'nın öncelikli gündemi olacak. İran-İsrail ve İsrail-Lübnan hattında artan tansiyona mercek tutulacak. Etkisi giderek genişleyen bölgesel krizin Türkiye'ye olası etkileri kapsamlı olarak ele alınacak.

MGK toplantısı başladı

MGK, İsrail'in bir yıldır sürdürdüğü katliam sonrası Gazze'deki son durumu da görüşecek. Ateşkesin sağlanması, insani yardımların bölgeye ulaştırılması için izlenecek yol haritası ve diplomatik girişimler değerlendirilecek.

Terörle mücadele de masada

Terörle mücadele, Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşülecek bir diğer başlık olacak. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG hedeflerine yönelik devam eden operasyonlar ele alınacak. Elde edilen istihbarat bilgileri doğrultusunda sahada atılacak adımlar konuşulacak. Toplantıda, FETÖ ve DEAŞ ile mücadeledeki son durum da değerlendirilecek.

MGK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı, Kıbrıs'taki gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri de gündemde olacak.  

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı MGK Recep Tayyip Erdoğan Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
MHP "Siyaset ve Liderlik Okulu"nda 20. dönem başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:50
Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin 2 şüpheli daha tutuklandı
16:46
TRT'nin reyting rekorları kıran 'Gönül Dağı' dizisinin oyuncuları TEKNOFEST'te sevenleriyle buluştu
16:44
Türkiye'nin havadaki gözü ASELSAN "ALP 100-G" ile güçlenecek
16:10
Dereye kireç döken kişiye 464 bin 585 lira ceza kesildi
16:28
Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
16:01
Bakan Yerlikaya, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Erkhov'u kabul etti
Diyarbakır Müzesini ziyaret edenler hatıra "sikke" basıyor
Diyarbakır Müzesini ziyaret edenler hatıra "sikke" basıyor
FOTO FOKUS
TEKNOFEST'in 1.5 Adana'sı
TEKNOFEST'in 1.5 Adana'sı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ