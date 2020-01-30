MGK Bildirisi'nde, Libya'da ateşkesin tesis edilmesinin destekleneceği vurgulandı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, "İdlib'de sivil halkı hedef alan saldırılara karşı ilave tedbirlerin kararlaştırıldığı" ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Bildiride, Türkiye'nin güney sınırlarını koruma, sınırları ötesindeki dost ve kardeş toplulukların güvenliğini sağlama, bölgede kalıcı istikrarın tesisine katkı verme konularındaki hassasiyetinin altı çizildi. Özellikle Suriye'de etkin olan devletler ile varılan mutabakatlara rağmen, İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde güvenlik güçleri ve sivil halkı hedef almaya devam eden terör saldırılarına karşı gereken ilave tedbirleri alma konusundaki kararlılık bir kez daha vurgulandı.

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