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MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yüz yüze gerçekleştirilen toplantıda, Libya'da ve Doğu Akdeniz'deki durum ile Suriye'de İdlib ve Suriye'nin kuzeyindeki durum ele alınacak. Toplantı 15.35'te başladı.
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