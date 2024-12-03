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Gündem
TRT Haber 03.12.2024 01:55

MGK bugün toplanacak: İşte gündem başlıkları...

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün Beştepe'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündeminin ise Suriye ve bölgede yaşanan son gelişmeler olması bekleniyor.

MGK bugün toplanacak: İşte gündem başlıkları...

Milli Güvenlik Kurulu, kritik başlıkları ele almak üzere toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda Suriye'deki son durum gündemde olacak.

Türkiye, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Olası bir nüfus hareketliliği durumunda atılacak adımların toplantıda ele alınması planlanıyor.

Terör operasyonları

MGK'da görüşülecek bir diğer konu, terörle mücadele. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde kapatılan kilit ve devam eden operasyonlar değerlendirilecek.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörden arındırılan bölgelerdeki son gelişmeler ele alınacak.

F-16 gündemi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi için sürdürülen girişimlerin de toplantının gündeminde olması bekleniyor.

ABD'den alınması planlanan 40 F-16 blok 70 için sözleşme imzalanmıştı. 40 Eurofighter temini ve ABD’deki hangarlarda bulunan 6 F-35 uçağının Türkiye’ye teslimi ile Türkiye’nin F-35 programına alınması da masada olacak.

"Kırmızı Kitap" güncellenecek

Milli Güvenlik siyaseti belgesinin 5 yıllık güncelleme periyodu tamamlanmak üzere. Yapay zeka kavramının ilk kez kırmızı kitaba girmesi bekleniyor. Tehlike ve tehditlere dair güncellemeler yapılması da öngörülüyor. 

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