Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 19:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Metina bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 3, 2022
Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!#MSB pic.twitter.com/nv9XtoAEEI
Etiketler: PKK/YPG Terörle Mücadele Irakın Kuzeyi
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