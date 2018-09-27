Meteoroloji Akdeniz'de nadir görülen tropikal fırtına için uyarıyor

Meteorologlar, Yunanistan'ın güneybatısındaki İyonya Denizi'nde tropikal benzeri bir fırtına olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor.

Ülkeyi sarsan fırtına çoğu okulun kapanmasına neden oldu. Feribotlar ise liman ve adalar arasındaki bağlantının kesilmesi nedeniyle limanda kaldı.

Atina'nın kuzeyindeki ağaçlar elektrik hatlarına düştü. İtfaiyeden alınan bilgilere göre, enkazın kaldırılması için 350'den fazla çağrı alındı.

Meteorologlar, olası Akdeniz kasırgası oluşması konusunda uyardı.

Türkiye'yi de etkileyebilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere ve analizlere göre, bugün öğleden sonra Orta Akdeniz’de oluşması beklenen alçak basınç merkezi derinleşerek şiddetini artırabilir ve tropik fırtınaya dönüşebilir.

Orta Akdeniz’de oluşması beklenen fırtınanın hafta sonu doğuya hareket etmesi bekleniyor.

Farklı tahminlerde ise fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizlikler devam ediyor. Ayrıca fırtınanın Ege bölgesini etkilemesi durumunda, pazar günü, rüzgar hızının 100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da 75 kg/m2 ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, fırtınanın oluşumunun ve gelişiminin takip edildiğini açıklıyor. Fırtınanın yön, şiddet ve etkileyeceği alan konusunda gerekli olduğunda tahmin, uyarı ve açıklamalar yapılacağını da belirtiliyor.

Kaynak: Associated Press