İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Külliye'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Fahrettin Altun, ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklamanın hiçbir surette gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Altun, "Türkiye kamuoyunu böylesi bir gündemle manipüle etmeye, algı operasyonlarıyla demokratik siyasetimize gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber