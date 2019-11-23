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İletişim Başkanı Altun: Demokratik siyasetimize gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz23 Kasım 2019 Cumartesi 20:46 - Son Güncelleme 23 Kasım 2019 Cumartesi 21:00
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Külliye'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili, "Türkiye kamuoyunu manipüle etmeye, algı operasyonlarıyla demokratik siyasetimize gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz." dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Külliye'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.
Fahrettin Altun, ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklamanın hiçbir surette gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Altun, "Türkiye kamuoyunu böylesi bir gündemle manipüle etmeye, algı operasyonlarıyla demokratik siyasetimize gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Fahrettin Altun külliye CHP