Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İsrail’in Mescid-i Aksa’daki masum insanlara karşı şiddeti bitmiyor" diyerek, "Bu vahşete ses çıkarmayalar Orta Doğu Barış Sürecinden bahsetmesin" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

İsrail’in Mescid-i Aksa’daki masum insanlara karşı şiddeti bitmiyor.



Bu vahşete ses çıkarmayanlar Orta Doğu Barış Sürecinden bahsetmesin.



Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz! — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 10, 2021

“Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor”

AK Parti Sözcüsü Çelik tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

Çelik, Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir” dedi.

Çelik, paylaşımında, “’Taraflara itidal tavsiye ediyoruz’ diyenler bir tarafın saldırgan diğer tarafın mağdur olduğu gerçeğini örtmüş oluyorlar. Bir tarafta zulüm öbür tarafta mazlum varsa tarafsız gibi davrananlar zalime destek vermiş oluyorlar” ifadelerini kullandı.

“Mescid-i Aksa’yı işgalden ve Kudüs’ü kendilerinin yapmaktan bahseden fanatikler her türlü insanlık dışı eylemi yapıyorlar” diyen Çelik, 'Bu saatten sonra “taraflara itidal tavsiye ediyoruz' şeklindeki açıklamalar fanatikleri cesaretlendirmekten başka bir şey değildir” dedi.

“Taraflara itidal tavsiye ediyoruz” diyenler bir tarafın saldırgan diğer tarafın mağdur olduğu gerçeğini örtmüş oluyorlar. Bir tarafta zulüm öbür tarafta mazlum varsa tarafsız gibi davrananlar zalime destek vermiş oluyorlar. — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 10, 2021

“Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir” dedi.

Kalın, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur” paylaşımını yaptı.