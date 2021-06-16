Mersin’de Türkiye tarihinin en yüksek miktarda kokain ele geçirilen operasyonu gerçekleştirildi. Gümrük Muhafaza ekipleri Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirdi.

Ekvator ülkesinden Mersin Limanı'na gelen bir gemide muz yüklü konteyner içinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü harekete geçti.

Konteynerdeki aramada 1000 paket halinde 1 ton kokain ele geçirildi.



Operasyonun ayrıntılarını Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır.



Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır.



Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/Bx15DtOrjh — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 16, 2021





Bakan Muş, ele geçirilen miktarın Türkiye’de ele geçirilen en yüksek kokain oranı olduğunu açıkladı.

Sergilenen uyuşturucunun görselini de paylaşan Bakan Muş, “Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Geçen ay Suriye açıklarında 1,5 ton uyuşturucu ele geçirilmişti

Mayıs ayında Suriye açıklarında bir başaralı operasyon daha gerçekleştirilmişti. Uluslararası sularda bayraksız bir balıkçı teknesine yapılan ve 'Onur' adı verilen operasyonda 1,5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Ele geçirilen uyuşturucu Mersin'de sergilenmişti.