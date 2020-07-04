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Memur ve emeklinin zamlı maaşları belli oldu
[Fotoğraf: AA]
Enflasyon verileri açıklandı. Haziran'da enflasyon yüzde 1,13 arttı, yıllık bazda yüzde 12,62 oldu. Memur ve emeklilerin alacağı zam da netleşti. Temmuzda yüzde 5,75 zam yapılacak. İşte en düşük maaş tutarları.
3 milyon memur, 13 milyon emekli temmuzda maaşlarını zamlı alacak.
TÜFE Haziran ayında yüzde 1,13 arttı. 6 aylık enflasyon yüzde 5,75 oldu.
Toplu sözleşmede ilk 6 ay için belirlenen yüzde 4'lük zam oranı aşıldı. Yüzde 1,75 oranında enflasyon farkı oluştu.
Memur ve emeklilerinin maaşına temmuz ayında yüzde 5,75 oranında zam yapılacak. Bağ-Kur ve SSK emeklileri de aynı oranda zam alacak.
Temmuz'da maaşlar netleşti
Buna göre, en düşük memur maaşı 4 bin 305 liraya yükseldi. En düşük memur emekli maaşi ise 2 bin 812 lira olacak.
Esnaf Bağ-Kur emekli maaşı 1901, Tarım Bağ-Kur emekli maaşı 1500, 2008 öncesi SSK emekli maaşı ise 2252 liraya yükseldi.
Etiketler: zamlı memur maaşı zamlı maaş zam temmuz zammı memur enflasyon farkı enflasyon emekli bağkur maaş zammıSon Güncelleme: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 10:40
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