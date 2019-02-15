Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kış-2019 Tatbikatı, 9'uncu Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Kars'ta Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üst Çavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda icra ediliyor.

Tatbikata, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından birlik ve unsurlar ile 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personel katılıyor.

Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personelin de iştiraki ile Kars’ta icra edilmektedir. Tatbikatın basın duyurusu yayımlanmıştırhttps://t.co/T9frvuHBwu #TSK #MSB #Tatbikat pic.twitter.com/AJSp0AHkpw — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 15 Şubat 2019

4-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen tatbikatla ilgili, şu ifadelere yer verildi:

"Tatbikatın maksadı; birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemek, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırarak ateş ve manevranın senkronizasyonunu geliştirmek, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesini geliştirmek ve beka kabiliyetlerini arttırmak, komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamaktır."

Kaynak: DHA