Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 20:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmet Tevfik Göksu TRT Haber'de
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, TRT Haber’de soruları yanıtlıyor.
Mehmet Tevfik Göksu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:
Depremde hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum, aziz milletimize geçmiş olsun. 6 Şubat depremini, deprem diye tanımlamak çok zor bir şey. Dünyada karada olan en büyük felaket. Tüm ekiplerimizi seferber ederek bölgeye hızlı bir şekilde gittik. Orada yaşanan çok ilginç tramvalar var.
Deprem bize devletin ne kadar büyük, bu milletin aziz olduğunu öğretti. İlk anda hemen 50 tıra yakın organizasyon yürüttük. Kimi aradıysam hiç kimseden 'hayır' cevabını duymadım. 'Birlikte Türkiyeyiz' kavramını söylemin ötesinde gittik deprem bölgesinde yaşadık.
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