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Gündem
TRT Haber 12.11.2023 07:06

Meclis'te yeni haftada bütçe görüşmeleri sürecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun mesai bu hafta da devam edecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıkların bütçelerinin görüşmeleri sürecek. Genel kurulun gündemi ise Aile ve Gençlik Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi olacak.

Meclis'te yeni haftada bütçe görüşmeleri sürecek

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıkların bütçe görüşmelerine önümüzdeki hafta da devam edilecek.

Pazartesi günü Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi görüşülecek.
Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi ise salı günü komisyon gündemine gelecek.

Çarşamba günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığının bütçe sunumunu yapacak. Perşembe Milli Savunma Bakanlığı, Cuma günü de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifinin bu hafta Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Düzenleme ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Pilot uygulamaya deprem bölgesindeki illerden başlanacak.

Başvurular internet üzerinden yapılacak. Kredi miktarı her yıl artacak. Deprem bölgesinin ardından uygulama Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

Siyasi parti liderleri de salı ve çarşamba günü partilerinin Meclis'teki grup toplantılarında milletvekillerine hitap edecek. 

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