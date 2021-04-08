Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 11:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Meclis'te koronavirüse karşı ziyaretçi yasağı kararı
TBMM’de koronavirüs tedbirleri kapsamında, 12-30 Nisan tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmemesi kararlaştırıldı.
TBMM Başkanlığı, koronavirüse karşı dönem dönem uygulanan ziyaretçi yasağı tedbirini, son dönemde artan vakalar üzerine tekrar getirdi.
Buna göre, 12-30 Nisan tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler Meclis yerleşkesine ziyaretçi alınmamasına karar verildi.
Meclis'te en son ziyaretçi yasağı 1-28 Şubat tarihleri arasında uygulanmıştı.
Etiketler: TBMM Koronavirüs Tedbirleri
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