Meclis'te bedelli askerlik düzenlemesi görüşmeleri başladı

Meclis yoğun mesaisine devam ediyor. Terörle mücadele yasasından sonra Genel Kurulun gündemine bedelli askerliği de içeren torba teklif geldi.

TBMM Genel Kurulu'nda bedelli askerlik düzenlemesi görüşmeleri başladı.

AK Parti'den yeni yaş sınırı önergesi

AK Parti, bedelli askerliğin 1 Ocak 1994 doğumluları da kapsaması için TBMM'ye değişiklik önergesi verecek.

31 Aralık 1993 olarak belirlenen bedeli askerlik yaş sınırında 1 günle kaçıranlar için yeni düzenleme yapılacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı "torba teklifin" görüşmelerine 23 Temmuz'da başlamıştı.

28 gün temel eğitim şartı 21 güne indirildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda verilen önergeyle bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün olarak öngörülen askerlik şartı, 21 güne indirildi.

Düzenlemeden yararlanacaklar

Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

Bedelli askerlikten çalışanlar nasıl yararlanacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 1 milyon 234 bin kişiyi ilgilendiren bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı.

Çalışanlar ücretsiz izinli sayılacak

Kamu ve özel sektör çalışanların ücretsiz izinli sayılacağını belirten Muş, “Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız için 2 bin euroluk bir bedel söz konusu. Uzaktan eğitim ile bir eğitim almış olacaklar. Engellilerden de bu ücret alınacak ancak eğitime tabii olmayacaklar” dedi.

21 günlük askerlik çalışanlar arasında tazminat telaşına da yol açtı. Askerliğini yapmamış çalışanlar uzun suredir çalıştıkları iş yerinden askerlik nedeniyle ayrılmaları halinde tazminatlarının yanıp yanmayacağını merak etmeye başladı.

Hak kaybı yaşanmayacak

Askerlik gibi zorunlu hallerde işten ayrılmalarda tazminat noktasında hak kaybı yaşanmıyor. Öte yandan yıllık izin ve ücretsiz izin şeklinde söz konusu 21 günlük süreç izinden de sayılabiliyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, işinden memnun olmayan, tazminat alamama korkusu yaşayanlar için müjde verdi. 21 gün bedelli askerlik yapmak için başvuru yapan kişilerin 15 yıl 3 bin 600 gün şartının yerine getirilmemesi halinde, ihbar almadan kıdem tazminatı alma hakkı kazandığını belirtti.

21 gün bedelli askerlik yapılması halinde ilgili iş yerine sunulan belgelerle kıdem tazminatı alınabilecek. Kamu ve özel sektörde çalışanlar bu 21 gün ücretsiz izinli sayılacak.

2 ay içinde geri dönme hakkı

Düzenlemeyle ilgili en önemli hususlardan biri de tazminatını alıp askere giden kişilerin döndüklerinde 2 ay içerisinde çalıştıkları kurumda tekrar işe başlayabilecek olmaları.

İşverenler çalışanların tazminatlarını vermiş olsalar dahi yapılan başvuru sonrasında kişileri tekrar işe almak zorunda kalacak. İşten çıkan ve 21 gün bedelli askerlik yapıp tekrar çalıştığı kuruma dönmek isteyen kişiler, olumsuz cevap alsa bile yapılan şikayetler sonucu kuruma tekrar dönüş sağlayabilecek.

Olumsuz cevaba para cezası

İlgili mercilere yönlendirilen şikayetler sonucu kuruma yönlendirilen müfettişler aracılığıyla kişilerin tekrar çalıştırılmasının mecbur tutulacağından bahseden Erhan Nacar, şunları söyledi:

"İş yerine dönme isteği noter üzerinden gönderilen ihtar ile belirtilen işe dönme isteği beyanı ile kuruma bildirilmektedir. Verilen ihtara gelen olumlu yanıt sonucu kişi çalışmaya devam edebilir ve kıdem tazminatı yeniden başlatılabilir. İş verenler işe geri dönme talebini geri çevirdikleri taktirde ilgili müfettişlerin kontrolünde tutulan raporlar ile iş yerine idari para cezası kesilebilir ya da belirtilen süre içerisinde o kişinin tekrar sigortalı olarak işe dönüşü aktif hale getirilebilir."

Kaynak: AA, İHA