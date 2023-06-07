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Gündem
AA, TRT Haber 07.06.2023 14:09

Meclis'te başkanlık seçimi: Üçüncü tur sona erdi

TBMM Genel Kurulu'nda meclis başkanı seçiminin üçüncü tur oylaması da sona erdi. Birazdan yeni Meclis Başkanı belli olacak.

Meclis'te başkanlık seçimi: Üçüncü tur sona erdi
[Fotograf: AA]

Genel Kurul'da, TBMM Başkanı adaylarının isimleri okunduktan sonra Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli, oylamanın gizli yapılacağını belirterek, uyulması gereken kuralları Genel Kurul'un bilgisine sundu.

Daha sonra Genel Kurul'da meclis başkanı seçiminin birinci tur oylama işlemine geçildi.

Meclis'te başkanlık seçimi: Üçüncü tur sona erdi

İlk 2 turda seçilebilmek için 400 milletvekilinin oyu gerekli

Gizli oyla yapılacak seçimin birinci ve ikinci turunda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turunda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek.

Öte yandan, kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, TBMM Genel Kurulu bugün meclis başkanı seçimi tamamlanana kadar çalışacak, yarın toplanmayacak.

Meclis'te başkanlık seçimi: Üçüncü tur sona erdi

Numan Kurtulmuş ilk turda 317 oy aldı

İlk turda; AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 317, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 131, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 42, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 16, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 20, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay 3 oy aldı. Boş oy kullanılmadı. 6 oy geçersiz sayıldı.

Meclis başkanı seçiminin ilk turunda yeterli çoğunluk sağlanamadığını belirten Bahçeli, ikinci tur oylamasının başladığını duyurdu.

İkinci turda da yeterli çoğunluk sağlanamadı

İkinci turda; AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 131, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 41, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 15, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 21, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay 3 oy aldı. Boş oy kullanılmadı. 3 oy geçersiz sayıldı.

Serap Yazıcı Özbudun ve Mustafa Yeneroğlu adaylıktan çekildi. Üçüncü turda salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

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