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Meclis, İdlib'i konuşmak için toplandı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İdlib için kapalı oturumda toplandı.
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te toplandı. Kapalı oturumda İdlib'deki gelişmelerle ilgili askeri ve diplomatik adımlar enine boyuna konuşulacak.
Daha sonra AK Parti'nin teklifi üzerine kapalı oturuma geçilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapalı oturumda İdlib'deki gelişmelerle ilgili milletvekillerine ayrı ayrı sunum yapacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazır bulunacağı gizli oturumda, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de değerlendirmelerde bulunacak.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 15:13
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