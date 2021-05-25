TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi ele alındı. Kabul edilen öneriyle, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanun teklifleri gündemin ilk sıralarına alındı.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından belirlenen 21 aday arasından HSK'da boşalacak 7 üyelik için seçime geçildi.

Gizli oylama yapılacak

Genel Kurulda, Karma Komisyon tarafından belirlenen 21 aday arasından her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılacak.

Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek.

İkinci oylamada da üye seçilemezse, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi gerçekleştirilecek.

Seçilecek HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.