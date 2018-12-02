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Meclis Başkanı Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, saat 14.00'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

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Meclis Başkanı Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM'de bir görüşme gerçekleştirecek.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilecek görüşmenin saat 14.00'te başlayacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

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