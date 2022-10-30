AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve beraberindekilerle taziye evine gelen Şentop, 80 yaşında vefat eden Mevlüde Genç'in eşi Durmuş Genç ve oğlu Kamil Genç'e taziyelerini iletti.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş ve Almanya'da faaliyet gösteren dernek ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri de aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Taziyede, Ak Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya Kur'an-ı Kerim okudu. Dua edildi.

Türkiye Büyüt Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, hayatını kaybeden Mevlüde Genç'in, Türkiye için önemli bir isim olduğunu söyledi.

Mevlüde Genç, 29 Mayıs 1993'te Almanya'nın Solingen kentinde, ırkçı neonazilerin kundakladığı evde iki kızı, iki torunu ve yeğenini kaybetmişti.

79 yaşındaki Mevlüde Genç, cumartesi gecesi fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Cenazesi Amasya'ya getirilecek

Genç'in cenaze töreni, salı günü facianın yaşandığı yerde yapılacak. Cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Amasya'ya götürülecek.

Solingen faciası, Almanya tarihinin en utanç verici katliamlarından biri olarak tarihe geçti. Saldırının ardından yakalanan ırkçı 4 neonazi, mahkum edildikten 15 yıl sonra serbest kaldı.