Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
LGS'de tercih tarihleri belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.
Bu yılki LGS merkezi ve yerel yerleştirmelerde, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri kullanılmayacak.
LGS kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021'de açıklanacak.
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