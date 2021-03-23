Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY’nin Milli Eğitim Bakanlığı gizli yapılanması deşifre edildi.

13 gözaltı kararı

HTS analiz raporlarına göre Bylock kullandıkları, bankasya kayıtları ve aleyhe beyanlar gibi örgüt mensubu oldukları yönünde deliller bulunan; 5’i aktif görevde öğretmen olmak üzere 13 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.