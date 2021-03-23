Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 09:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MEB'de FETÖ soruşturması: 13 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY’nin Milli Eğitim Bakanlığı gizli yapılanması deşifre edildi.
13 gözaltı kararı
HTS analiz raporlarına göre Bylock kullandıkları, bankasya kayıtları ve aleyhe beyanlar gibi örgüt mensubu oldukları yönünde deliller bulunan; 5’i aktif görevde öğretmen olmak üzere 13 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: FETÖ Milli Eğitim Bakanlığı Terör Örgütü
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