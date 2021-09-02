İşte yeni eğitim-öğretim yılı takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılının takvimini paylaştı. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, ders zili 6 Eylül’de çalacak. Birinci dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi hatırlattı.
Yeni eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos'ta başladı.
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfların 31 Ağustos'ta başlayan uyum eğitimi de yarın tamamlanacak.
Birinci dönem ara tatili: 15-19 Kasım
Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, ders zili 6 Eylül’de çalacak. Birinci dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında olacak.
Yarı yıl tatili 24 Ocak-4 Şubat’ı kapsayacak.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan’da olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi— MEB (@tcmeb) September 2, 2021
Ders zili 6 Eylül’de çalacak,
1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,
Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,
Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak. pic.twitter.com/zAZH0Ny4wV
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