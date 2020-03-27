Haber Giriş: Kaynak: AA
MEB, ÖSYM'ye müfredat yazısını gönderdi
MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi.
12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 11:54
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