Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme seferberliğinde 19'ncu günü geride kaldı.

Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da "Marmara hepimizin" sloganıyla başlatılan deniz temizliği seferberliği kapsamında, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen bölgelerde temizlik çalışmalarına devam ediliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinin 19'nci gününde 501 metreküp müsilajı temizlediklerini açıkladı.

Kurum, 26 Haziran tarihi itibarıyla 7 bin 430 bin metreküp müsilajın bertaraf için düzenli depolama alanlarına gönderdiklerini belirtti.

26 Haziran itibarıyla İstanbul'da 3 bin 404 metreküp, Kocaeli'nde 447 metreküp, Bursa'da 153 metreküp, Tekirdağ'da 154 metreküp, Balıkesir'de 776 metreküp, Çanakkale'de 732 metreküp, Yalova'da bin 764 metreküp müsilaj, 450 bölgedeki çalışmalarla düzenli depolama sahalarına gönderildi.

"Marmara Hepimizin' diyen Bakan Kurum, denizlerin temizlenmeye devam edileceğini söyledi.

Bakan Kurum, 19 günde toplamda 6 bin 887 denetimin tamamlandığını söyledi. Bin 881 atık su numunesinin incelendiğini ifade etti.