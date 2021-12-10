Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 Aralık 2021 tarihinde Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli bir polis memurunun özel aracına tuzaklanan el yapımı patlayıcı polisin dikkati sayesinde etkisiz hale getirilmişti.

Olayla ilgili yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneği yerleştirdiklerini itiraf etti.

Operasyonda ayrıca bombaya ait uzaktan kumanda ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

Mardin Nusaybin ilçesinde 04.12.2021 tarihinde, bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti.