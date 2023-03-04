Konuya ilişkin CHP'den yapılan bilgilendirmede, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavaş ve İmamoğlu'nun Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaştığı belirtildi.

"Sayın Genel Başkan'ımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil bilakis büyümesini arzulamaktadır." ifadesine yer verilen bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede iradelerinin Sayın Genel Başkan'ımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediklerini iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve Genel Başkan'ımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin malumudur."