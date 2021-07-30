Antalya'da çarşamba günü saat 12.05 sıralarında 4 ayrı noktada başlayan yangınlara müdahale sürüyor. Manavgat ve Akseki'deki orman yangınları rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevler 3 can aldı. Alevlerin yuttuğu evler de ormanlarla birlikte küle döndü.

Orman Genel Müdürlüğü ekipleri yangının 3. gününde canla başla söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Manavgat bölgesinde 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi 4 binin üzerinde personel alevlere karşı savaş veriyor.

Havadan müdahale görüntüleri

Manavgat'ta havadan müdahale sırasında çekilen görüntüler yangının yayıldığı alanı gözler önüne serdi.

Yerleşim yerine yayılan alevler ormanların yanı sıra çok sayıda yapıya da hasar verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat’ta 2 bin 300 yapının yangından hasar gördüğünü açıkladı.

Manavgat'ta 27 mahalle boşaltıldı



Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Kurum şu bölgeleri verdi:



“42 mahalle etkilendi, 27 mahalle boşaltıldı, 15 mahalle kısmi olarak etkilendi. Manavgat'ın doğu ve batısında hasarlar gerçekleşti. Doğu kısmında Çeltikçi, Karacalar ve Demirciler'de 300 yapı tespit ettik. Kısmen etkilenme söz konusu... Manavgat'ın batı kısmında da Yeniköy, Kalemler, Sarılar ve Hatipler mahalleleri ile Gültepe ve Çakaldere mevkilerinde yaklaşık 2 bin yapı var toplamda 2 bin 300 yapının bu yangından etkilendiğini düşünüyoruz. Şu ana kadar hasar tespit çalışmalarında 252 bina incelendi. Fiilen ağır hasarlı, yıkık ve acilen yıkılacak toplamda 126 bağımsız bölüm tespit ettik tespitlerimiz hızlı bir şekilde devam edecek."

