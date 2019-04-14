Maltepe'deki sandık mesaisi sürüyor. Bin 89 sandıktaki oyların büyük bölümü sayılmıştı.

İstanbul Maltepe'deki oy sayımında hakimler, sayımdaki ilave terminallerin iptaline hükmetti. Bu terminallerin saydığı oylar da iptal edildi. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Ferit Demirtaş aktardı.https://t.co/FcdPhjv1SW pic.twitter.com/Yw2vZtitRH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Nisan 2019

Kurul sayısı 2'ye düşürüldü

Sayıma, AK Parti ve MHP'nin sandık kurullarının artırılmasına itirazı ile ara verildi.

İlçe Seçim Kurulu, konulan ilave sandık kurullarının iptaline karar verdi. Oy sayımı yapan kurul sayısı 12'den 2'ye düşürüldü.

Terminal sayısı artırıldıktan sonra sayılan sandıklar da yeniden sayılacak. Sayıma, sabahtan itibaren devam edilecek.

Kaynak: TRT Haber