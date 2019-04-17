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Maltepe'de birleştirme tutanakları hazırlanmaya başlandı
17 Nisan 2019 Çarşamba 10:01 - Son Güncelleme 17 Nisan 2019 Çarşamba 10:16
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin sayım işlemi sona eren Maltepe'de, birleştirme tutanakları hazırlanmaya başlandı.
Maltepe'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait bin 89 sandığın sayımı saat 00.22 sularında sona ermişti.
Birleştirme tutanaklarının öğleden önce imzalanmasının planlandığı belirtilmişti.
Maltepe'de birleştirme tutanakları hazırlanmaya başlandı.
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