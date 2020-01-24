Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ merkezli depremin Malatya'da çok şiddetli şekilde hissedildiğini belirtti.

Baruş, "Malatya'daki depremde şu ana kadar toplam 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3'ü ağır olmak üzere 40 yaralımız var.

Baruş, Pütürge ilçesinde yaklaşık 400 kişi kapasiteli yurdu vatandaşların barınması için açtıklarını söyledi.

Bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçlerinin gerekli çalışmalara başladığı belirtildi.