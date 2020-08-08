Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunacakları Beyrut'a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı, Refik Hariri Havalimanında Lübnan Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ile AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve büyükelçilik mensupları karşıladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da eşlik ettiği Oktay, 154 kişinin hayatını kaybettiği 6 bin kişinin yaralandığı patlamayla sarsılan Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Beyrut'ta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Oktay'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Türkiye sonuna kadar Lübnan halkının yanındadır. Lübnan halkına başsağlığı dileklerimizi iletmek üzere buradayız.

"Tıbbi yardım malzemeleri ve solunum cihazları ile birlikte geldik"

Biz ilk andan itibaren Türkiye olarak, arama kurtarma ekipleriyle Beyrut limanı'nda çalışmalara başladık ve ekipler çalışmalarına devam ediyorlar. Sahra hastanesi, AFAD, Kızılay ve TİKA'nın 400 tonluk yırdımı ve STK'ların yardımları ile Lübnan'da olduk. Bugün de tıbbi yardım malzemeleri ve solunum cihazları ile birlikte geldik.

İlave ne tür desteklerde bulunabileceğimiz ile ilgili tekliflerimizi ilettik. Bunların arasında daha fazla, gıda ve tıbbi yardımlarda bulunabileceğimizi belirttik.

160 kişinin vefat ettiğini 5 binden fazla kişinin yaralandığını ve 1 milyondan fazla insanın etkilendiğini biliyoruz. Patlamadan 125 kilometre mesafede olan bir yerin bile camlarının kırıldığını biliyoruz. İnşaat malzemesi ihtiyacı olduğunu biliyoruz bununla ilgili yardımlarımızı teklif ettik. Türkiye olarak her türlü yardımda bulunabileceğimizi teklif ettik.

"Mersin Limanı Lübnan'ın hizmetindedir"

Çok ciddi şekilde zarar gören Lübnan Beyrut Limanı'nın tekrar inşası konusunda Türkiye'nin sonuna kadar hazır olduğunu belirttik. Son olarak da Lübnan'ın ticari faaliyetlerinin devam ettiği özellikle Beyrut Limanı'nda bu sürecin geçişine kadar yeniden inşasına kadar Mersin limanımızın Lübnan'ın hizmetinde olacağını, hem gümrükleme hem de depolama hizmetinde olacağını bunun için hazır olduğumuzu ifade ettik.

Türkiye'nin tüm hastaneleri ve hava ambulansları Lübnan'ın hizmetindedir.

Biz sonuna kadar Lübnan'ın yanındayız. Lübnan'ın yalnız olmadığını buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz, komşusu olarak kardeşi olarak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, resmi görüşmelerin ardından patlamanın meydana geldiği limanı da ziyaret ederek AFAD ve Türk Kızılay ekiplerince yardım çalışmaları yürütülen bölgede incelemelerde bulunacak.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini, yaralı sayısının da yaklaşık 5 bin olduğunu açıklamıştı.

Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.