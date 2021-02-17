Koronavirüs salgınının en çok etkilediği alanlardan biri olan yiyecek ve içecek sektörünün gözü kulağı bugünkü Kabine toplantısında olacak.

Lokanda, restoran ve kafeler kapılarını açmayı bekliyor

Koronavirüs aşı takviminin devreye girmesi, ikinci doz aşıların yapılmaya başlanması ve vaka sayılarındaki düşüşle birlikte sıkı tedbirlerin uygulandığı bazı sektörlerde tedbirlerin esnetilmesi beklentisi oluştu. Lokanta, restoran ve kafe ve benzeri faaliyetlerde bulunan işletmeler de belirli kurallar çerçevesinde kapılarını açmayı bekliyor. Kabine toplantısında yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren esnafın bu yönde talepleri masada olacak.

Yüz yüze eğitim

Yarı yıl tatilinin ardından 15 Şubat itibarıyla köy okullarında yeniden yüz yüze eğitime başlandı. 1 Mart itibarıyla da ülke genelinde yüz yüze eğitime geçilmesi planlanan takvim dahilinde bulunuyor. Eğitim alanında da, vaka sayılarındaki düşüşün sürmesinden dolayı planlandığı gibi 1 Mart'ta yüz yüze eğitimin başlaması bekleniyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması

Halen tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 arası hafta sonları da cuma 21.00'den başlayarak pazartesi günleri saat 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da esnetilmesi beklenen tedbirler arasında yer alıyor.

Tüm bu konuların yanıtı bugünkü Kabine Toplantısı'nda netleşecek.

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında koronavirüsle mücadele ana gündemi ile saat 15.00'te toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konuda bir sunum yaparak kabine üyelerini bilgilendirecek. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri toplantıda karara bağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tedbirlerin esnetilmesi sinyalini vermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa yönelik tedbirlerle ilgili daha önce "Vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz." açıklamasını yapmıştı. Bugün esnafın gözü o takvimde olacak.

Normalleşme adımları atılacak mı?

Sokağa çıkma kısıtlamaları da masada olacak. Kısıtlamaların ne zaman esnetilebileceği konusunda değerlendirme yapılacak. Bunun için il il vaka tablosuna bakılacak. Salgının seyrine göre il ve bölge bazında normalleşme adımları atılacak.

Aşılama süreci de masada olacak

Çin ve Almanya'dan sipariş edilen koronavirüs aşılarının son durumu ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki aşılama süreci de değerlendirilecek.